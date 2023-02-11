Россияне начали активно мародерить в Новой Каховке: вывозят награбленное грузовиками

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Новой Каховке временно занятой территории Херсонской области в период с 7 по 9 февраля наблюдаются многочисленные случаи мародерства российскими захватчиками", - заявили в генштабе.

Кроме того, по их словам, награбленное имущество вновь прибывшие военнослужащие российских оккупационных войск активно загружают в военные грузовики.