ВСУ восстановили позиции на Донбассе, но и РФ имеет успехи: карты ISW
За прошедшие сутки Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции в Максимильяновке в Донецкой области. В то же время и войска РФ имеют успех на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область
В среду, 4 сентября, на севере Харьковской области продолжались ограниченные позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.
В частности, российские и украинские источники заявили, что бои происходили в Волчанске, а также около Липцев и Глубокого.
Операция №2 - Луганская область
Российские войска 4 сентября продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Как пишет ISW, 3 и 4 числа РФ продолжила наземные атаки:
- к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
- к северо-западу от Сватово в районе Глушковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестово и в направлении Лозовой;
- к западу от Сватово в районе Мясожаровки;
- к юго-западу от Сватово в районе Дружелюбовки, Новосадово, Невского, Макеевки и Грековки;
- к западу от Кременной в районе Торского.
Операция №3 - Донецкая область
По данным аналитиков, войска РФ продолжили наступать 4 сентября на Северском направлении, но не добились никаких подтвержденных успехов.
Уточняется, что во вторник и среду, 3 и 4 сентября, враг проводил атаки:
- северо-восточнее Северска в районе Белогоровки;
- восточнее Северска в районе Верхнокаменского;
- юго-восточнее Северска в районе Ивано-Дарьевки и Спорного;
- южнее Северска в районе Переездного и Раздоловки.
В среду, оккупанты продолжили наступать в направлении Часового Яра, но не имели никаких подтвержденных успехов.
Россияне 3 и 4 сентября атаковали вблизи и юго-восточнее Часового Яра. В частности, в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
Враг продолжил 4 сентября наступать возле Торецка, но не добился никаких подтвержденных успехов.
По заявлениям российских военкоров, войска РФ продвинулись в восточной части Торецка и захватили оставшуюся часть Дружбы, хотя ISW не наблюдал визуальных подтверждений этих заявлений.
3 и 4 числа россияне продолжали наземные атаки:
- возле Торецка;
- к северо-востоку от Торецка возле Дружбы;
- к югу от Торецка возле Нью-Йорка и Нелиповки;
- к юго-западу от Торецка возле Щербиновки.
Один из российских военкоров заявил, что подразделения российской 9-й мотострелковой бригады захватили Нью-Йорк и в настоящее время действуют возле Нелиповки, хотя аналитики ISW пока не наблюдал визуальных доказательств, что РФ захватила весь Нью-Йорк.
Геолокационные кадры от 4 сентября указывают на то, что россияне продвинулись к югу от Новогродовки, а также незначительно к западу от Николаевки (оба к юго-востоку от Покровска).
Минобороны РФ заявило, что по состоянию на 4 число войска России захватили Карловку (далее к юго-востоку от Покровска). ISW оценивает, что враг захватил этот населенный пункт к 30 августа.
По данным аналитиков, 3 и 4 сентября враг продолжил наступательные операции:
- к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Крутого Яра и Новоторецкого;
- к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Желанного Первого, Украинска и Галициновки.
Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что ВСУ недавно восстановили позиции в восточной части Максимильяновки (к западу от Донецка). 3 и 4 числа враг продолжил наземные атаки в районе Красногоровки и Георгиевки.
ISW пишет, что российские войска 4 сентября продвинулись к юго-западу от Донецка. В частности, согласно геолокационным кадрам в этот день, противник продвинулись к северу от Парасковиевки (к северо-востоку от Угледара вдоль дороги Т-0524) во время усиленного российского механизированного наступления численностью в роту в этом районе.
Дополнительные геолокационные кадры говорят то том, что 4 числа российские войска продвинулись вдоль шоссе Большая Новоселка-Павловка Т-0509 к юго-востоку от Пречистовки (к западу от Угледара).
Минобороны РФ и другие российские источники заявили, что российские войска захватили Пречистовку и продвигались по полям к западу от населенного пункта, хотя ISW не наблюдала визуальных свидетельств того, что силы РФ действуют в пределах населенного пункта.
Также российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Мыльного пруда к югу от Водяного (к северо-востоку от Угледара), хотя ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих это заявление.
3 и 4 сентября россияне продолжали атаковать в районе Константиновки (к северо-востоку от Угледара), Водяного Угледара и Пречистовки.
Несколько российских блогеров утверждали, что российские войска усилили артиллерийские удары по Угледару, но указывали, что российские войска не должны проводить фронтальные атаки в районе Павловки-Угледара, учитывая, что российские войска ранее проводили в этом районе тяжелые и безуспешные атаки в 2023 году. ISW также сообщал о безуспешных и изнурительных атаках РФ в этом районе в конце 2022 года.
"Южная ось"
На западе Запорожской области 3 и 4 сентября бои продолжались в районе Работино, Новоандреевки и Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.
Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ провели атаки в направлении Днепра, вероятно, имея ввиду восточный (левый) берег Херсонской области и острова дельты реки Днепр.
Напомним, что по состоянию на вечер, 4 сентября, по данным Генштаба ВСУ на фронте произошло 164 боевых столкновений. Наибольшую активность российские оккупанты проявили на Покровском, Кураховском, Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.
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