ВСУ отбили несколько волн наступления РФ под Великой Новоселкой (видео)

Украинские воины смогли отбить несколько волн наступления россиян под населенным пунктом Великая Новоселка. Речь идет о Новопавловском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОСГВ "Хортица".

Как информируют военные, враг пользуясь плохими погодными условиями, пошел в районе Большой Новоселки в массированное наступление. У противника была колонна за колонной и большие группы пехоты. Однако бойцы Вооруженных сил Украины выстояли и сломали планы оккупантов.

"Мясные вражеские накаты. Десятки единиц бронетехники противника. Несмотря на снег и низкую видимость, разведка обнаружила оккупантов и бронетехнику еще на подступах к нашим позициям. Бойцы 110 ОМБр совместно со смежными подразделениями начали планомерно "разбирать" вражескую бронетехнику", - говорится в сообщении.

В результате отражения наступлений, несколько российских броневиков спаслись бегством, остальные же - теперь никуда не поедут и будут "ржаветь на поле боя". Пехоту в свою очередь "засыпали" снаряды.