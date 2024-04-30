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Россияне планируют рассылать жителям оккупированных территорий электронные повестки, - ЦНС

Вторник 30 апреля 2024 23:01
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Россияне планируют рассылать жителям оккупированных территорий электронные повестки, - ЦНС Фото: россияне планируют рассылать жителям оккупированных территорий электронные повестки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские власти планируют с 1 ноября рассылать жителям временно оккупированных территорий Украины электронные повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщает ЦНС, кремлевские власти обнародовали постановление о работе Единого реестра военного учета, согласно которому с 1 ноября жителям оккупированных территорий призывного возраста будут рассылать электронные повестки.

Такую повестку будут считать врученной через семь дней после ее размещения в реестре.

"Теперь каждый житель ТОТ мужского пола после 1 ноября будет считаться преступником и будет привлекаться к ответственности за неявку в оккупационный военкомат. Ведь большинство населения оккупированных территорий не имеют доступа к интернету, и поэтому возможность получить информацию о своей электронной повестке", - отметили в ЦНС.

Россия проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе в мае россияне начнут мобилизацию.

Также в конце марта в ЦНС сообщали, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков. Для этого завершается формирование списков.

К тому же недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что РФ готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек. По его словам, согласно планам Кремля, такая мобилизация должна состояться до 1 июня.

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