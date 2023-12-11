Россияне намерены отбирать земли у украинцев в оккупации, - ЦНС

РФ планирует провести инвентаризацию земельных участков на оккупированных территориях. В дальнейшем они хотят "национализировать" территории, владельцы которых отказались переоформлять право собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Для того чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт России. Следовательно, враг фактически проводит политику шантажа на временно оккупированных территориях", - сообщают в ЦНС.

При этом россияне угрожают отбирать и имущество украинцев, построенное на таких земельных участках.

В ЦНС отмечают, что помощь оккупантам в отборе земельных участков украинцев и построений на их территории угрожает предателям аналогичными мерами при деоккупации.

"Конфискация имущества является одной из мер наказаний за коллаборационизм", - предупредили в сообщении.