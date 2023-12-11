Россияне намерены отбирать земли у украинцев в оккупации, - ЦНС
РФ планирует провести инвентаризацию земельных участков на оккупированных территориях. В дальнейшем они хотят "национализировать" территории, владельцы которых отказались переоформлять право собственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Для того чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт России. Следовательно, враг фактически проводит политику шантажа на временно оккупированных территориях", - сообщают в ЦНС.
При этом россияне угрожают отбирать и имущество украинцев, построенное на таких земельных участках.
В ЦНС отмечают, что помощь оккупантам в отборе земельных участков украинцев и построений на их территории угрожает предателям аналогичными мерами при деоккупации.
"Конфискация имущества является одной из мер наказаний за коллаборационизм", - предупредили в сообщении.
Террористические методы РФ на оккупированных территориях
Российские захватчики регулярно усиливают свой контроль на временно оккупированных территориях Украины.
Так, с 1 января 2024 года оккупанты запретили на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами.
Кроме того, с начала 2024 года захватчики будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам, которые не получили паспорт РФ на оккупированных территориях.
Также российские террористы формируют этнические криминогенные группировки из мигрантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.