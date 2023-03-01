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Россияне на юге обустраивают новые рубежи обороны подальше от линии фронта, - Гуменюк

Фото: россияне на юге обустраивают новые рубежи обороны подальше от линии фронта (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты на левобережье Херсонской области осознают, что им понадобятся новые оборонительные рубежи. Поэтому они их обустраивают подальше от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем с военной точки зрения, что они обустраивают себе новые рубежи обороны глубже и подальше от линии фронта. Это значит, что они отдают себе отчет в том, что такая оборона будет им нужна. Они в своих дальнейших планах имеют отступления к ней", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, намерения оккупантов "эвакуировать" население имеет двойное направление.

"Это имитация "заботы" о местном населении для того, чтобы убеждать их в том, насколько им нужен "русский мир". Также оккупанты таким образом хотят обеспечить собственную безопасность. Они всегда прячутся за мирным населением и им нужна "плотность" этого населения в тех местах, где противник будет обустраивать для себя новые пункты базирования", - отметила Гуменюк.

Напомним, недавно в Генштабе сообщили, что в Олешках и Скадовске Херсонской области представители так называемой "власти" готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма, поскольку боятся деоккупации от ВСУ.

Также сообщалось, что российские военные пытаются подвинуться с левобережья Херсонской области ближе к Крыму, надеясь, что там им будет "безопаснее".

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