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В ОК "Юг" раскрыли детали побега окупантов в Херсонской области

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Херсонская область, Понедельник 27 февраля 2023 13:10
В ОК "Юг" раскрыли детали побега окупантов в Херсонской области Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты пытаются подвинуться с левобережья Херсонской области ближе к Крыму. Враг надеется, что там ему будет безопаснее, но это совсем не так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Что касается левобережной Херсонщины, то да, они пытаются подвинуться поближе к Крыму, надеясь, что там им будет "теплее". Но мы можем засвидетельствовать, что там им будет "горячо". Сейчас они подтянули туда резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонных сооружений. Пока они окапываются", - рассказала Гуменюк.

Также она выразила мнение, что враг вряд ли "отдаст" Крым, который сейчас оккупирован, так легко, как хотелось бы этого ожидать.

"Но то, что таких ожесточенных боев не будет - это более вероятно. Скорее всего, битва останется за Донецкой и Луганской областями, а Крым пройдет немного по-другому сценарию", - допускает Гуменюк.

Что произошло

Напомним, сегодня в утренней сводке в Генштабе сообщили, что в Олешках и Скадовске Херсонской области представители так называемой "власти" готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма.

В частности, противник начал опасаться того, что регион будет деоккупирован украинскими защитниками.

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