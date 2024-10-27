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Россияне пошли на штурм в Курской области. Десантники уничтожили и взяли в плен оккупантов

Фото: россияне пошли на штурм в Курской области, десантники уничтожили оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне пошли на штурм в Курской области, хвастаясь этим на видео. Украинские десантники разбили оккупантов на двоих пленили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"В Курской области россияне решили штурмовать позиции десантников. Наемники из 155-й бригады морской пехоты и так называемого спецподразделения "Ахмат" готовились браво захватить украинские позиции, снимали видео, какие они сильные и храбрые", - рассказали военные.

Однако, по данным ДШВ, вся их уверенность в себе на поле боя сдулась, и они один за другим погибли - десантники уничтожили всех.

"Однако среди россиян нашлись двое умных, которые свою жизнь ценят больше своего диктатора. Они сдались в плен и остались живы. Им сразу оказали медицинскую помощь", - отметили десантники.

Наступление ВСУ в Курской области

Украинские военные уже несколько месяцев ведут наступление в Курской области. По последним данным за время операции российские войска потеряли более 17 тысяч солдат в Курской области, еще 700 были взяты в плен.

Отметим, что КНДР отправила войска в Россию для участия в войне. Уже к понедельнику, 28 октября, в Курскую область перебросят 5 тысяч солдат КНДР. Вероятно, это военные из так называемого "элитного" подразделения.

Отметим, ранее спутник Южной Кореи зафиксировал передвижение войск КНДР в Россию. В частности, во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа. В общей сложности КНДР перебросила в РФ 12 тысяч солдат.

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