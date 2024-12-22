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Враг оставил работников Бердянского порта без зарплат, - ЦНС

Воскресенье 22 декабря 2024 15:38
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Враг оставил работников Бердянского порта без зарплат, - ЦНС Фото: порт в Бердянске практически не работает (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Рабочие Бердянского порта остались без зарплат. Российские оккупанты не выплачивают средства уже три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Информационный ресурс отметил, что пока российская пропаганда рассказывает об "улучшении" с приходом захватчиков, реальность несколько иная. На временно оккупированной территории региона продолжается гуманитарный кризис, который делает жителей все более зависимыми от политики Кремля.

Таким образом, в захваченном россиянами Бердянске работники порта не получают заработную плату. Более того, сам Бердянской порт, как и соседний в Мариуполе, фактически стоит.

"Время от времени порты вывозят награбленное зерно, но суммарный грузооборот составляет за год сотни тысяч тонн, что является мизером с миллионами до 2022 года", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что эти цифры говорят о настоящей экономической ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, в ноябре ресурс сообщал, что враг месяцами не платит деньги железнодорожникам, которые остались в оккупации. В связи с этим растет задолженность.

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