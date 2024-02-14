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Россияне подтвердили уничтожение корабля "Цезарь Куников": перехват разговора

Фото: россияне подтвердили уничтожение корабля "Цезарь Куников" (ru wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты признают, что большой десантный корабль "Цезарь Куников" пошел ко дну. Об этом свидетельствуют перехваченные радиопереговоры россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведке удалось перехватить разговоры россиян с места уничтожения корабля. Один из оккупантов передает, что "наблюдает обломки и маслянистое пятно".

 

ГУР отмечает, что осмотр места затопления корабля осуществляют вертолеты Ка-52 и Ми-8 оккупантов. Ретранслятором информации выступает военно-транспортный самолет Ан-26.

Как сообщила разведка, "Цезарь Куников" на протяжении десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки (так называемого "слепа"), с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой. По предварительной оценке осадки корабля, во время затопления он был загружен.

Уничтожение российского корабля

Напомним, сегодня утром в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

 

В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль, и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

Что известно о корабле "Цезарь Куников" - читайте в материале РБК-Украина.

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