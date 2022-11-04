RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне взрывают суда под Херсоном. Днепру угрожает экологическая катастрофа

Фото: на Днепре под Херсоном возможна экологическая катастрофа из-за подрыва судов захватчиками (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Под Херсоном оккупанты подрывают суда, из-за чего в Днепр попал немалый объем горюче-смазочных веществ. Это чревато экологической катастрофой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По предварительным оценкам, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов, что может привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет. В дальнейшем опасные вещества могут попасть в дельту Днепра, в заповедную зону Национального природного парка «Нижнеднепровский» и дальше вплоть до Черного моря.

"Для ликвидации последствий необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их. Украина не может оперативно это сделать, потому что у наших специалистов нет доступа к временно оккупированным территориям", - отмечает Янушевич.

Поэтому Херсонская областная военная администрация обратилась в правоохранительные органы с целью фиксации экопреступления российских оккупантов.

Напомним, эти территории охраняются Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях, имеющих мировое значение преимущественно как среда обитания водоплавающих птиц. Поэтому эта экологическая катастрофа может иметь и международные последствия.

Ранее сообщалось, что Россия за месяцы войны нанесла значительный ущерб экологии Украины, в частности Черному морю.

В целом из-за действий России с начала масштабной жестокой агрессии против Украины окружающей среде страны нанесен ущерб более чем на 1,35 трлн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экологическая катастрофа