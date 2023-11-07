RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне подготовились к третьей волне штурмов Авдеевки, но погода не позволяет, - Барабаш

Фото: россияне подготовились к третьей волне штурмов Авдеевки, но погода не позволяет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма Авдеевки в Донецкой области, но погодные условия не дают им применять технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Третья волна однозначно будет. Враг перегруппировывался после второй неудачной волны своих штурмовых действий. Подтягивали они резервы техники и личного состава. Скорее всего, они уже готовы к третьей волне, но погодные условия не дают им применять технику, потому что почти неделю падала обильная дождь, почвы очень тяжелые, и техника не едет по таким почвам", - рассказал Барабаш.

В то же время, по его словам, российские штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью.

"В основном, конечно, что больше внимания у них к северу от города", - добавил начальник МВА.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Как отметил глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш, это наступление - самое масштабное с 2014 года. Для штурмов оккупанты используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

ВСУ оценивают потери оккупантов под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек. Силы обороны назвали наступление РФ под Авдеевкой величайшим поражением россиян.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаДонецкая областьВойна России против Украины