ВСУ поразили шесть районов с составом РФ. Какая ситуация на фронте на утро (карты)
За 8 февраля на фронте в Украине произошли 133 боестолкновений. Больше всего оккупанты атаковали в районе Покровска, а ВСУ поразили шесть районов с составом РФ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава и техники, трем артиллерийским средствам, а также двум радиолокационным станциям российских захватчиков", - говорится в сообщении.
Ситуация на Покровском направлении
На Покровском направлении ВСУ остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лисовка, Покровск, Удачное, Надеевка, Преображенка и Шевченко.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался продвинуться вперед в направлениях Нового, Колодязов, Новоегоровки и Ямполовки.
На Северском направлении враг четыре раза атаковал позиции ВСУ в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Крымского и Торецка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 12 атак позиций украинских войск, усилия концентрировали вблизи Константинополя.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Новополя.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 44 авиационных ударов, с применением 64 управляемых бомб, а также совершил 544 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Ситуация на фронте на утро 9 февраля (t.me/GeneralStaffZSU)
Потери РФ в Украине
За 8 февраля потери России в войне в Украине составили 1460 военных. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, самолет, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня, 127 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.
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