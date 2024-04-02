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Россияне во время ночной атаки ударили по объекту энергетики Кировоградской области

Фото: россияне во время ночной атаки ударили по объекту энергетики Кировоградской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, во время очередной дроновой атаки, россияне повредили объект энергетики в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"Во время очередной вражеской дроновой атаки на Кировоградскую область поврежден объект энергетики. Пожар оперативно локализован", - пишет Райкович. 

Также глава ОГА добавил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала. 

Атака на Украину в ночь на 2 апреля

В последнее время российские террористы усилили массированные удары против Украины. Чаще всего под обстрел попадают объекты топливно-энергетического сектора или другая критическая инфраструктура страны.

В ночь на 2 апреля российские террористы атаковали Украину:

  • авиационной ракетой Х-59, которая была запущена с временно оккупированной части Запорожской области; 
  • 10 ударными БпЛА типа Shahed, которые запустили с крымского мыса Чауда. 

В общей сложности противовоздушная оборона уничтожила 9 дронов в пределах Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Российская ФедерацияКировоградская область