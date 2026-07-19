Россияне превратили в руины уникальную "детскую Швейцарию" в Сумской области

Российские войска разрушили одно из отделений Сумского областного центра комплексной реабилитации для детей и лиц с инвалидностью.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.
По словам министра, в результате очередной российской атаки одно из отделений Центра находится в руинах. Это заведение обеспечивало восстановление для детей и взрослых среди уникальной природы приграничья, из-за чего его называли "маленькой Швейцарией".
"Здесь среди невероятной природы детям и взрослым помогали снова поверить в собственные силы, восстановиться и двигаться вперед. И именно такие места Россия сознательно выбирает своими мишенями", - подчеркнул глава МИД.
Сибига отметил, что Ассоциация супругов украинских дипломатов долгое время поддерживает этот коллектив и недавно передала заведению интерактивную песочницу для реабилитации воспитанников.
Фото: в Сумской области РФ исчезла детский центр реабилитации (facebook.com/andrij.sybiha)
Министр подчеркнул, что Украина вместе с международными партнерами будет работать над восстановлением поврежденного объекта, чтобы вернуть Центр к полноценной работе.
"Когда мишенью становятся места, где проходят реабилитацию дети и люди с инвалидностью, мир не имеет права привыкать к такому злу или искать ему оправдание. Мы же сделаем все, чтобы Россия заплатила за каждое свое преступление", - заявил Сибига.
Директор Центра Елена Сущенко выясняет полные потребности заведения для первоочередной ликвидации последствий атаки.
Напомним, российская армия продолжает систематически терроризировать Сумскую область, используя для ударов управляемые авиационные бомбы (КАБ), беспилотники и артиллерию.
Приграничные регионы ежедневно терпят значительные разрушения, а под огнем оказывается исключительно гражданская и критическая инфраструктура области.
Ночью 17 июля враг совершил очередной массированный налет, зафиксировав пять ударов КАБами по городу, в результате чего россияне снова ударили по Сумам и попали в гражданские объекты.
Двумя днями ранее, 15 июля, кафиры попали в густонаселенные районы, из-за чего в Сумах зафиксировали более 20 пострадавших в результате удара КАБами, причем несколько раненых оказались в тяжелом состоянии.
В тот же день российская авиация атаковала и другие населенные пункты общины, когда Россия ударила шестью КАБами в людное место в Сумской области, унеся жизни мирных жителей и ранив десятки человек.