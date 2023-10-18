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Россияне перемещают технику в Симферополе из-за больших потерь

Иллюстративное фото: россияне перемещают технику в Симферополе из-за больших потерь (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты перемещают технику во временно оккупированном Симферополе из-за больших потерь на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

"Наши агенты зафиксировали перемещение БМП-3 и БТР-82АМ в Симферополе. В связи с большими потерями в Запорожской области, а также под Авдеевкой, оккупанты выжимают все свои возможности для восполнения потерь", - сказано в сообщении.

 

Отмечается, что данные уже передали Силам обороны Украины для дальнейшей утилизации техники.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

К тому же, оккупанты стягивают редкие типы РСЗО к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории.

Также недавно партизаны зафиксировали перемещение значительных ресурсов россиян в Джанкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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СимферопольКрим