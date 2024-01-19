Россияне перебросили в Севастополь ракеты "Оникс", - АТЕШ

Партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" во временно оккупированном Севастополе. Речь идет о комплексе "Бастион-П".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение АТЕШ.
В ходе ведения разведывательной деятельности в Севастополе, агент движения сумел зафиксировать переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П", также известных, как береговой ракетный комплекс "Бастион-П".
Он используется для поражения надводных кораблей разных классов и видов, а также, наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Помимо этого, «Бастион-П» является одним из основных носителей сверхзвуковых ракет "Оникс".
Партизаны "АТЕШ" выяснили, что установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде (в/ч 80365).
"Агент проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса. Информация передана Силам обороны. Ожидаем результатов", - отмечается в сообщении.
Партизаны выяснили, что во временно оккупированном Севастополе несколько недель назад затонул российский сторожевой корабль "Тарантул". Вероятно, это произошло после атаки украинских морских дронов.
Также партизаны обнарудили строительство россиянами инженерно-фортификационных сооружений для обороны Евпатории в Крыму.
Кроме того, недавно партизаны устроили вылазку на аэродром российских войск в Евпатории. Как выяснилось, его не охраняют круглосуточно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.