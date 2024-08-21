Россияне перебросили в Курскую область бригаду из района Часового Яра, - ISW

В отчете ссылаются на сообщение российского военного блогера, который 20 августа заявил, что на юге Русской Конопельки (к востоку от Суджи) по украинской бронемашине нанесли удар военные российской 11-й воздушно-десантной бригады, которая действовала вблизи Часов Яра в конце июля 2024 года.

В ISW предположили, что российское военное командование, вероятно, передислоцировало элементы 11-й бригады, предназначенные для замены или усиления передовых подразделений. При этом участвующие в боевых действиях на фронте подразделения, не задействовала.

Институт изучения войны ранее отмечал, что такие передислокации могут повлиять на темпы российских наступательных операций. Однако, вероятно, понадобится несколько недель, чтобы увидеть любое возможное влияние таких передислокаций на российские операции в Донецкой области.

"ISW продолжает оценивать, что российское военное командование, вероятно, крайне не желает выводить подразделения, участвующие в боевых действиях, из более приоритетных секторов Донецкой области из-за опасений, что это может привести к дальнейшему замедлению темпов российских операций на этих направлениях", - говорится в отчете.

Кроме того, по данным российских источников, командование армии РФ передислоцировало в Курскую область части 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 22-й армейский корпус, Ленинградский военный округ). По состоянию на середину июля 2024 года полк действовал на севере Харьковской области.

В Институте также сослались на одного из украинских военных обозревателей, который утверждал, что в Курской области действует неопределенное подразделение 4-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ). При этом он предположил, что это подразделение действовало в этом районе еще до начала операции ВСУ в Курской области.

"Ранее ISW уже наблюдала дополнительные признаки того, что для противодействия украинскому вторжению в Курскую область, российские власти преимущественно полагаются на объединение призывников, нерегулярных и регулярных российских сил, передислоцированных из менее приоритетных прифронтовых районов Украины", - говорится в отчете ISW.