Россияне перебрасывают на фронт зенитные установки 40-х годов (видео)

Российские войска начали переброску на фронт зентиных установок С-60, которые были разработаны в 40-х годах прошлого века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Справка. Зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, был разработан в середине 1940-х годов. Ранее этот комплекс в России находился на консервации. На вооружении оккупационной армии он стоял еще в начале 2000-х. С-60 стала первой советской зениткой, наведение которой выполнялось дистанционно.

"Очередная партия доисторического дер*ма, которое кацапы тянут на фронт. Это зенитные установки С-60", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска перебрасывают в Беларусь иранские дроны-камикадзе "Shahed-136". По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 беспилотника, поставка еще 8 ожидалась в ближайшие дни.

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