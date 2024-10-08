Россияне особенно активны на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Российские обстрелы

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

Так, под ударами авиации оказались Яструбино, Павловка, Турья, Хотинь, Кондратовка. Также противник нанес один авиационный удар по территории Курской области, применив один КАБ.

Ситуация на направлениях

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты три раза совершали штурмы оборонных рубежей украинского войска в районах Волчанска и Старицы. Также противник сбросил авиабомбу в районе Малых Проходов.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки, шесть из этих боестолкновений продолжается. Украинские воины стойко держат оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового и Дибровы. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще три - продолжается. Кроме того, враг нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Серебрянского лесничества.

На Северском направлении возле населенного пункта Ивано-Дарьевка защитники украинской земли отразили атаку оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершают три штурма позиций нашего войска возле Калиновки Часового Яра и Ступочек. Две атаки врага отбиты, одна - продолжается.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, сосредоточил свои усилия в районах Торецкая и Нелиповки, где произошло восемь боестолкновений, семь из этих атак до сих пор продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово. Силы обороны сдерживают давление и в настоящее время отразили 12 атак противника, семь атак - еще продолжается. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои возле Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки и Водяного на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день уже отражены 14 из 24 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времивском направлении противник четырежды шел на штурм позиций наших подразделений недалеко от Богоявленки. Продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали наши подразделения, возле Работино и в направлении Новоданиловки. Также террористическая армия обстреляла неуправляемые авиационные ракеты Лобково.

На Приднепровском направлении захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за сегодня они совершили три атакующих действия, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.