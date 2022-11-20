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Россияне возмущены, что их перебросили из-под Херсона в Луганскую область, - ОВА

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Луганская область, Воскресенье 20 ноября 2022 08:28
Россияне возмущены, что их перебросили из-под Херсона в Луганскую область, - ОВА Фото: российские военные недовольны перемещением из Херсона в Луганск и область (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Мобилизированные россияне возмущены перемещением из-под Херсона в Луганскую область. Поэтому оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы ловить дезертиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Луганской ОВА.

"Враг постоянно пополняет свой личный состав. Так, увеличение количества оккупационных подразделений наблюдают в Луганске", - говорится в сообщении.

В частности, в населенных пунктах Красное, что вблизи Сорокино, и Семейкино в Молодогвардейской общине россияне размещают личный состав в покинутых помещениях и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты.

"Мобилизированные лица, которых оккупанты перебрасывают из Херсона в Луганскую область, очень возмущены перспективами реализации указанных планов своего командования. Для усиления контроля над ситуацией на территории области россияне устанавливают дополнительные блокпосты, чтобы выявить и задержать дезертиров", - говорится в сообщении.

Напомним, что переброску оккупантов из Херсонского направления в Луганскую область в Генштабе подтвердили 18 ноября.

Добавим, о том, может ли такое перемещение вражеских сил угрожать динамике боев на востоке, оценили военные.

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