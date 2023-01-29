RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреливают Харьков и область, - ОВА

Иллюстративное фото: россияне обстреливают Харьков и область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 января, вечером в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россияне наносят удары по городу и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях", - написал Синегубов.

Больших деталей происшествия глава ОВА пока не раскрывает.

Напомним, ранее стало известно, что 29 января вечером россияне ударили зажигательными снарядами по Бериславскому району Херсонской области.

Также мы писали, что вчера, 28 января, российские войска массированно обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна России против Украинывоздушная тревога