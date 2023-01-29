Россияне обстреливают Харьков и область, - ОВА

Сегодня, 29 января, вечером в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россияне наносят удары по городу и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях", - написал Синегубов.
Больших деталей происшествия глава ОВА пока не раскрывает.
Напомним, ранее стало известно, что 29 января вечером россияне ударили зажигательными снарядами по Бериславскому району Херсонской области.
Также мы писали, что вчера, 28 января, российские войска массированно обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшая.
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