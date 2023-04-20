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Россияне обстреливают Берислав в Херсонской области: в городе пропал свет

Фото: Россияне обстреливают Берислав (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 апреля, российская армия обстреляла город Берислав в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Берислав под обстрелом", - говорится в сообщении.

Глава области призвал людей оставаться в укрытиях.

"Свет восстановим", - добавил Прокудин.

Напомним, что во вторник, 18 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате в Бериславе и Новобериславе исчез свет.

Российские военные в понедельник, 10 апреля, вечером обстреляли Берислав из авиации, в результате чего пострадало здание предприятия.

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