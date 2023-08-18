RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли жилой сектор Херсона: есть погибший и раненые

Иллюстративное фото: в результате обстрела жилого сектора Херсона есть погибший и раненые (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 18 августа, в очередной раз обстреляли Херсон. В результате их атаки погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

По данным чиновника, под атакой находился жилой сектор города. 

"Несовместимые с жизнью ранения  получил 72-летний мужчина", - уточнил глава ОВА.

Также он добавил, что в результате атаки ранены 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте предоставили необходимую медицинскую помощь. 

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты все еще удерживают под своим контролем левобережную часть Херсонской области. Это позволяет им постоянно обстреливать Херсон и другие населенные пункты правобережья из артиллерии и не только. 

В результате постоянных вражеских атак гибнут и получают ранения мирные жители. 

В частности, 16 августа из-за атаки оккупантов в Бериславском районе Херсонской области погиб мужчина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины