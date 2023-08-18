Россияне обстреляли жилой сектор Херсона: есть погибший и раненые

Российские оккупанты сегодня, 18 августа, в очередной раз обстреляли Херсон. В результате их атаки погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.
По данным чиновника, под атакой находился жилой сектор города.
"Несовместимые с жизнью ранения получил 72-летний мужчина", - уточнил глава ОВА.
Также он добавил, что в результате атаки ранены 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте предоставили необходимую медицинскую помощь.
Напомним, российские оккупанты все еще удерживают под своим контролем левобережную часть Херсонской области. Это позволяет им постоянно обстреливать Херсон и другие населенные пункты правобережья из артиллерии и не только.
В результате постоянных вражеских атак гибнут и получают ранения мирные жители.
В частности, 16 августа из-за атаки оккупантов в Бериславском районе Херсонской области погиб мужчина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.