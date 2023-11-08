Обстрел Херсона: местного жителя забрала скорая

Российские оккупанты сегодня обстреляли Херсон. В результате вражеских обстрелов один местный житель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина и начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Глава Херсонской ОГА сообщил, что пока известно об одном пострадавшем в результате российского обстрела Херсона.

"Каретой "скорой" в больницу доставили 56-летнего мужчину. Ему оказывают медицинскую помощь", - сообщил Прокудин.

В то же время Мрочко пояснил, что инцидент произошел в результате сегодняшнего обстрела Днепровского района Херсона.

"Ранен мужчина 1967 г.р. На момент вражеской атаки он находился на улице. Сейчас пострадавший госпитализирован. Кроме того, поврежден частный дом, гараж, ворота", - пояснил он.

Обстрелы Херсона и области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава ОВА Александр Прокудин, сегодня, 8 ноября, российские кафиры обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсонской области.

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