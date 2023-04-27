Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, есть погибший

Российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам главы ОВА, в частности враг скинул пять управляемых авиабомб по селу Кизомис Белозерской общины. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

"Россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. К сожалению, травмы несовместимые с жизнью получил 42-летний мужчина", - пишет Прокудин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг совершил 65 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Как утверждают в Херсонском горсовете, уже к концу мая в городе заработает система оповещения.

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