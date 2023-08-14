Россияне обстреляли жилые дома в Херсоне: пострадала женщина

Российские войска сегодня, 14 августа, обстреляли жилые дома в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Около 15:20 российская артиллерия в очередной раз обстреляла город", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за вражеских ударов повреждены три дома. У 64-летней женщины врачи диагностировали контузию.
"Ей оказали медицинскую помощь и оставили на месте", - добавили в ОВА.
Обстрелы Херсонской области
В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсона и области. Захватчики из артиллерии и РСЗО ударили по частным домам, многоэтажкам и дважды атаковали территорию больницы дронами.
Из-за вражеских обстрелов часть Херсона осталась без света.
Детальнее о вчерашних ударах россиян по территории Херсонской области - читайте в материале РБК-Украина.
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