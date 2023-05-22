ua ru
Пн, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Изюму: был ранен ребенок

Новина українською →
Изюм, Понедельник 22 мая 2023 17:36
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Изюму: был ранен ребенок Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска обстреляли Изюм (Харьковская область) ночью, 22 мая, с территории Белгородской области. В результате вражеского удара пострадал один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Около 02:30 военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по городу Изюм. Частично разрушено здание предприятия, взрывной волной выбило окна в жилых домах, повреждены крыши и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки получил ранения 10-летний мальчик. Он госпитализирован в больницу.

"По предварительным данным, враг выпустил по городу две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ", - пояснили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Следователи уже собрали вещественные доказательства и зафиксировали последствия ракетного удара со стороны ВС РФ.

Бои за Изюм

Город был сильно поврежден во время вторжения армии РФ.

С 1 апреля 2022 года был временно захвачен ВС РФ, 10 сентября 2022 г. деоккупирован от российских военных подразделениями ВСУ. РБК-Украина публиковало фото из освобожденного Изюма.

Напомним, что российские оккупанты снова взялись за обстрелы Харькова и области в понедельник, 22 мая.

Россияне снова обстреляли Купянск Харьковской области в понедельник, 22 мая. Ранения получили два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война в Украине
NEWS
Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ
Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов