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Ночью россияне обстреляли Днепр и область: в ОВА рассказали подробности

Днепр, Воскресенье 03 марта 2024 07:50
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Ночью россияне обстреляли Днепр и область: в ОВА рассказали подробности Фото: россияне атаковали Днепропетровскую область из разных видов вооружения (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Прошлой ночью российские военные атаковали ракетой, ударным дроном и артиллерией Днепропетровскую область. На месте прилета возник пожар, поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Так, после полуночи войска агрессора ударили ракетой по Днепру. На месте атаки произошло возгорание, но спасатели оперативно погасили огонь.

"На Никополь россияне направили дрон-камикадзе. Из артиллерии враг бил по Мировской и Червоногригорьевской громадам. В последней поврежден дачный дом. Другие территории обследуются", - сообщил Лысак.

В результате вражеской атаки жертв нет.

Воздушные атаки 3 марта

Около 02:16 ночи в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Также во временно оккупированной Феодосии в Крыму несколько часов подряд гремели мощные взрывы. В городе работали силы ПВО по беспилотникам. Минобороны РФ сообщило, что над территорией полуострова были сбиты все 38 ударных дронов.

Кроме того, минувшей ночью россияне обстреляли управляемыми авиабомбами Сумскую область. Удары наносились авиацией с направления российской Курской области.

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Днепропетровская область
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