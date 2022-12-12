Россияне обстреляли из "Урагана" город в Донецкой области, восемь раненых

В результате вражеской атаки были ранены восемь человек, их доставили в больницу.

Объемы причиненного ущерба устанавливаются.

"Государство-террористка непрерывно терроризирует мирных украинцев - стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь. Прошу всех: эвакуируйтесь! Не подвергайте себя опасности!" - написал Кириленко.

Напомним, сегодня захватчики обстреляли школу в Константиновке Донецкой области.

Кроме того, 11 декабря россияне обстреляли машину спасателей, которые везли гуманитарную помощь жителям Бахмута.

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