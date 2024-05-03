Ситуация на фронте сегодня 3 мая

В Украине за последние сутки было зафиксировано 97 боевых столкновений. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Барановка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Лесковщина, Клюсы, Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Вишенки, Могрица, Вороновка Сумской области; Стрелечья, Лукьянцы, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Андреевка, Стельмаховка Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Боровая Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 7 атак, осуществленных противником, при поддержке авиации, в районе Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, а также населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное, Ивано-Дарьевка и Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Роздоловка, Калиновка, Часов Яр, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 28 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волчье, Калиновое, Желанное, Веселое, Новоселовка Преша, Камышевка, Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Уманское, Яснобродовка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Водяное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богоявленка и Евгеновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Роботино, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговка, Львов, Тягинка, Токаревка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления противника.

Ситуация на фронте

Ранее РБК-Украина сообщало, что станоп на утро 3 мая ВСУ ликвидировали 1270 россиян. Всего, с начала вторжения РО , общее количество потерь российской армии составляет 472 140 военных.

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