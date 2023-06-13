Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове, - горсовет

В Киевском районе города враг обстрелял коммунальное предприятие, а в Салтовском - складское помещение, где по прилету начался пожар.

"На местах прилетов работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Ночная атака 13 июня

Ночью, 13 июня, россияне снова совершили обстрел украинских городов. Мониторинговые группы сообщали о запуске БПЛА типа Shahed и ракет с акватории Каспийского моря.

После взрывовсообщали в Кривом Роге, а в Киевской области заявляли о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .