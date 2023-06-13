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В Киевской области работает ПВО, - КГВА

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Вторник 13 июня 2023 04:03
В Киевской области работает ПВО, - КГВА Фото: в Киевской области работает ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 13 июня россияне снова атаковали Украину, в Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

В КОВА отметили, что воздушная тревога в области все еще продолжается.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Ночная атака 13 июня

В ночь на 13 июня россияне в очередной раз обстреляли территорию Украины. По данным мониторинговых групп, пуск ракет произошел с Каспийского моря, также в атаке участвуют БПЛА типа Shahed.

Воздушные тревоги объявлены по всей территории Украины. Также известно о взрывах в Кривом Роге.

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