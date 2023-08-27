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Войска РФ обстреляли Харьковскую область, есть жертва

Воскресенье 27 августа 2023 15:37
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Войска РФ обстреляли Харьковскую область, есть жертва Фото: Войска РФ обстреляли Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки есть жертва.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, оккупанты нанесли удары по Богодуховскому району. Предварительно - из РСЗО. Инцидент произошел около 13 часов в селе Одноробовка Золочевской громады.

В результате обстрела погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения.

Также возник пожар киоска. К месту направлены подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьковскую область. Под удар врага попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

Так, недавно россияне обстреляли кафе в селе Подолы Купянского района. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

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