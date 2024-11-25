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Россияне обстреляли центр Харькова, есть раненые и разрушения

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Известно о десяти пострадавших, а также разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, удар пришел по Киевскому району города. На месте попадания пожар. 

Сначала было известно о шести пострадавших, однако вскоре их количество возросло до десяти

Как рассказал председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, из-за обстрела повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий. 

Пятеро пострадавших были госпитализированы

Попадание по району плотной застройки 

Россияне ударили по дворам, вокруг которых расположены многоэтажные дома. 

"Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - пишет Терехов. 

Количество раненых возросло 

По состоянию на 09:08 известно о 13 пострадавших. 

Враг применил против Харькова С-400

Как рассказал глава ОВА, враг ударил по Харькову из ракетной системы С-400.  

По состоянию на 09:59 известно о 19 раненых. 

Известно о 15 пострадавших 

По словам Синегубова, по состоянию на 09:22 известно о 15 раненых. 

"Спасатели локализовали пожар в результате вражеского обстрела. Попадание пришлось в землю. Горели 3 авто и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекления жилых домов", - добавил он. 

Обстрел Харькова

Россия с начала полномасштабного вторжения регулярно обстреливает украинские города и села, что приводит к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Удары осуществляются ракетами, артиллерией, дронами-камикадзе и авиацией, и часто направлены на критическую инфраструктуру, жилые кварталы, больницы, школы и энергетические объекты. Больше всего страдают регионы, расположенные близко к линии фронта, такие как Донецкая, Луганская, Харьковская и Херсонская области. 

Недавно в Харьковском городском совете заявили, что Россия начала применять против Харькова новый тип вооружений.

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