Россияне обстреляли центр Харькова, есть раненые и разрушения

По словам Терехова, удар пришел по Киевскому району города. На месте попадания пожар.

Сначала было известно о шести пострадавших, однако вскоре их количество возросло до десяти.

Как рассказал председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, из-за обстрела повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий.

Пятеро пострадавших были госпитализированы.

Попадание по району плотной застройки

Россияне ударили по дворам, вокруг которых расположены многоэтажные дома.

"Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - пишет Терехов.

Количество раненых возросло

По состоянию на 09:08 известно о 13 пострадавших.

Враг применил против Харькова С-400

Как рассказал глава ОВА, враг ударил по Харькову из ракетной системы С-400.

По состоянию на 09:59 известно о 19 раненых.

Известно о 15 пострадавших

По словам Синегубова, по состоянию на 09:22 известно о 15 раненых.

"Спасатели локализовали пожар в результате вражеского обстрела. Попадание пришлось в землю. Горели 3 авто и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекления жилых домов", - добавил он.

Обстрел Харькова

Россия с начала полномасштабного вторжения регулярно обстреливает украинские города и села, что приводит к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Удары осуществляются ракетами, артиллерией, дронами-камикадзе и авиацией, и часто направлены на критическую инфраструктуру, жилые кварталы, больницы, школы и энергетические объекты. Больше всего страдают регионы, расположенные близко к линии фронта, такие как Донецкая, Луганская, Харьковская и Херсонская области.

Недавно в Харьковском городском совете заявили, что Россия начала применять против Харькова новый тип вооружений.