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Россияне более 70 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибший и пострадавшие

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Херсонская область, Понедельник 02 января 2023 10:05
Россияне более 70 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибший и пострадавшие Иллюстративное фото: россияне более 70 раз обстреляли Херсонскую область (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки. Захватчики избивали по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

В частности, оккупанты 30 раз атаковали Херсон. Вражеские снаряды попали в линии электропередачи, областную детскую больницу, помещения бассейна, частные и многоквартирные дома.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще четверо жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в новогоднюю ночь россияне ударили по Херсону, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.

РБК-Украина сообщало, что 13-летний мальчик дважды попал под обстрел россиян в Новый год, он находится в тяжелом состоянии.

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