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Россияне обстреляли три района Днепропетровской области: есть разрушения

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Украина, Вторник 11 октября 2022 20:14
Россияне обстреляли три района Днепропетровской области: есть разрушения Фото: Россияне обстреляли три района Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 11 октября, россияне обстреляли три района Днепропетровской области, в результате чего зафиксированы масштабные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"По нашей области враг выпустил 8 ракет. Половину из них перехватили и уничтожили силы ПВО", – заявил Лукашук.

По его словам, агрессор атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Каменском и Павлоградском районах и в результате этого произошли масштабные разрушения.

"Оккупационные войска Российской Федерации нанесли удары по Марганецкой громаде, что в Никопольском районе", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что оккупанты били из тяжелой артиллерии, но предварительно пострадавших нет. Масштабы разрушений выясняются.

Напомним, что сегодня россияне били по Днепропетровской области пять часов. Из-за серьезных повреждений в регионе вводится тотальная экономия электричества.

Накануне на фоне массовых обстрелов украинцев призвали экономить электроэнергию с 17:00 до 22:00. В этот период украинские сети проходят пиковую нагрузку.

Также вчера Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов и разрушений на электростанциях.

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