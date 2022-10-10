Украинцев попросили сегодня вечером ограничить потребление электроэнергии
Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17.00 до 22.00. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко .
"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии", - написал он и добавил, что это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.
Кроме того, народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Герус сообщил , что наиболее энергозатратными являются следующие приборы:
- - электрообогреватели
- - бойлеры
- - кухонная электроплита,
- - микроволновка,
- - стиральная машина,
- - электрический духовой шкаф,
- - электрочайник (кофеварка),
- - утюг
- - посудомоечная машина
- - кондиционер
- - зарядные устройства
- - пылесос
- - компьютер
- - телевизор
Напомним, утром 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар. В результате было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры.
Из-за повреждений в Киеве и области применят веерные отключения электроэнергии для балансирования энергосистемы страны. Ожидается, что продолжительность отключений будет около двух часов.