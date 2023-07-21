Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли два человека, есть раненые и разрушения
Россияне за сутки обстреляли несколько направлений в Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
На Волновахском направлении под огнем Угледар и Богоявленка. Обошлось без жертв.
На Донецком направлении в Кураховской общине поврежден социальный объект в Горняке. Среди ночи враг обстрелял Авдеевку кассетными снарядами.
На Горловском направлении утром россияне обстреляли из "Градов" Константиновку - убили супругов, повредили школу и 20 домов. Также один дом поврежден в Предтечино.
Кроме того, повреждены три дома в Торецком сообществе: в Северном, Железном и Дружбе. В Соледарской общине три дома - в Привилле. В Часовоярской общине - два дома.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано девять обстрелов Лиманской общины.
Всего за сутки в результате вражеских обстрелов погибли двое жителей Донецкой области, еще двое получили ранения.
Обстрелы Донецкой области
Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.
Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.
Так, в результате российских обстрелов, 15 июля, в Донецкой области погибли два человека. Также есть пострадавший.
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