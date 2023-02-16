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В оккупированном Крыму запустили массовую кампанию по сбору крови, - Генштаб

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Крым, Четверг 16 февраля 2023 07:09
В оккупированном Крыму запустили массовую кампанию по сбору крови, - Генштаб Фото: в оккупированном Крыму начали массовый забор крови (t.me/dom_channel)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Симферополе "Центр крови" приступил к массовому забору крови у гражданского населения. Аналогичные действия происходят также в трёх областях РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, в симферопольский "Центр крови" доставляют материалы с других станций переливания АРК.

"Также активно проводится пропаганда в учреждениях и учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранений российских оккупантов по всем направлениям боевых действий", - говорится в сводке.

Открываются дополнительные станции переливания крови в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 15 февраля отразили более 15 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, аналитики ISW указали, что украинским защитникам удалось отбросить вражеские войска под Угледаром .

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