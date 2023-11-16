Россияне обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе: в ДТЭК рассказали о последствиях

Российские оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. Оборудование получило серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Российские террористы снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе. Из-за обстрелов оккупантов на ТЭС серьезно повреждено оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

В результате обстрела без света и воды остался один из населенных пунктов рядом со станцией.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и ночью оперативно возобновили энергоснабжение. Сейчас работают над возвращением воды в город.

Атака РФ по Украине 16 ноября

Утром в четверг, 16 ноября, российские оккупанты с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

Известно, что в Хмельницкой области слышали взрывы из-за работы ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил, что регион атакуют "Шахед". Он призвал жителей, особенно города Староконстантинов, оставаться в укрытиях к отбою тревоги.