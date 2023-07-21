Россияне в две волны обстреляли терминал с зерном в Одесской области, есть пострадавшие

Гуменюк сообщила, что ночью россияне двумя волнами атаковали Одесскую область ракетами "Калибр" из ракетоносителя, который вышел на дежурство в Черное море.

"Враг продолжает террор, которые бесспорно связанный с зерновым соглашением. Этой ночью оккупанты попали в агропредприятие в Одесской области, пытаясь уничтожить запасы зерна", - сказала она.

Враг направил ракеты в терминал, где хранилось зерно и сельскохозяйственная техника. По данным Кипера, оккупанты уничтожили 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Из-за взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Спикер Сил обороны юга отметила, что Россия запускала "Калибры" очень сложным курсом с учетом особенностей рельефа и водоема Черного моря.

"Ракеты летели на очень низкой высоте с максимальным приближением к государственной границе Украины. То есть фактически провокация на провокации", - сказала она.

Она добавила, что обнаружение ракет при таких обстоятельствах затруднено, поэтому попадание произошло фактически одновременно с сигналом воздушной тревоги.

По ее словам, коварство удара заключалось еще и в том, что он был направлен в две волны. Враг выпустил две ракеты по зернохранилищу одного из сельскохозяйственных предприятий, а в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, они нанесли новый ракетный удар.

Гуменюк отметила, что спасатели успели перейти в укрытие, однако известно о повреждении многих единиц сельскохозяйственной и спасательной техники.

Пожар на площади более 200 кв. м. оперативно ликвидировали.

"Уничтожая нашу технику враг в очередной раз напоминает о том, что нормы международного права, которыми спасатели защищены от атак во время своей работы, для него не имеют никакого веса и уважения. Повторный ракетный удар оставил личный состав без двух пожарных машин", - отметил глава ГСЧС Сергей Крук.

Он добавил, что новая автоцистерна вряд ли подлежит восстановлению и в таком состоянии уже точно никому не поможет.

Обстрел Одесской области

20 июля россияне уже третью ночь подряд наносили удары по Одесской области. Они использовали ракеты и дроны-камикадзе. Под ударом оказались порты, причалы и торговые сети.

Из-за вражеской атаки погиб мужчина, еще восемь человек пострадали.

Также в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

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