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Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии: пострадали четыре общины

Фото: россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 15 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территорий четырех общин: Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской, Новослободской. Было зафиксировано 14 вражеских обстрелов из разных видов оружия - 161 "прилет"/выстрел", - говорится в сообщении.

  • Хотинская община: утром в результате минометных обстрелов разрушен офис агрофирмы (7 "прилетов").
  • Шалыгинская община: из-за минометных обстрелов сгорела частная хозяйственная постройка (10 "прилетов").
  • Краснопольская община: россияне по территории общины били из артиллерии - 4 "прилета".
  • Новослободская община: зафиксирован 1 "прилет" из артиллерии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 14 марта, российские войска обстреляли три общины Сумской области.

Также ранее мы писали, что в понедельник, 13 марта, оккупанты снова обстреляли Сумскую область. За сутки зафиксировано 94 "прилета".

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Сумская областьВойна России против Украины