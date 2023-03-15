Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии: пострадали четыре общины

В среду, 15 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территорий четырех общин: Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской, Новослободской. Было зафиксировано 14 вражеских обстрелов из разных видов оружия - 161 "прилет"/выстрел", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 14 марта, российские войска обстреляли три общины Сумской области.

Также ранее мы писали, что в понедельник, 13 марта, оккупанты снова обстреляли Сумскую область. За сутки зафиксировано 94 "прилета".

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