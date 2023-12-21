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Россияне обстреляли Сумской район, вспыхнул пожар в жилом секторе (видео)

Сумский район, Четверг 21 декабря 2023 22:35
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Россияне обстреляли Сумской район, вспыхнул пожар в жилом секторе (видео) Архивное фото: Россияне обстреляли Сумской район (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 21 декабря, обстреляли Сумской район. В результате этого вспыхнул пожар в жилом секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за обстрела с территории страны-агрессора возгорание произошло в жилом секторе одного из населенных пунктов Сумского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горела хозяйственная постройка мирных граждан. Возникла угроза для рядом расположенного жилого дома.

"Пожарные локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение и ликвидировали пожар", - добавили в ГСЧС.

Обстрелы Сумской области

Отметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области. На территории общин, находящихся у границы, на днях даже заметили активизацию вражеских ДРГ.

Вчера сообщалось, что россияне десять раз обстреляли Сумскую область. В результате вражеских атак был ранен местный мужчина.

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