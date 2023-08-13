Россияне обстреляли еще одно село в Херсонской области, есть раненый

Оккупанты обстреляли село Новокаиры Миловской громады, в результате чего ранен 61-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы Херсонской области

В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсона и области. Захватчики из артиллерии и РСЗО бьют по частным домам, многоэтажкам и дважды атаковали территорию больницы дронами.

Из-за вражеских обстрелов часть Херсона осталась без света.

Помимо этого в Херсонской области объявили день траура.

Детальнее сегодняшние удары россиян по территории Херсонской области - читайте в материале РБК-Украина.

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