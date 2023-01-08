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Россияне обстреляли село в Сумской области: повреждены дома и ферма

Фото: россияне обстреляли Мирополье (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные сегодня, 8 января, обстреляли село Мирополье в Миропольской общине Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В селе зафиксировали 20 "прилетов" из самоходной артиллерийской установки.

В результате российской атаки были повреждены пять домов и местная ферма.

Живицкий отметил, что летом захватчики уже били по этому же хозяйству. Тогда сгорели все запасы сена для скота.

Напомним, 7 января в результате вражеских обстрелов в Сумской области возник пожар на территории местного предприятия.

Как сообщалось ранее, вчера россияне с помощью дрона сбросили взрывчатку прямо во двор жителей Сумской области.

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