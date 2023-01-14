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Россияне обстреляли село под Запорожьем зажигательными снарядами (видео)

Фото: Россияне обстреляли село под Запорожьем зажигательными снарядами (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты нанесли удар по селу под Запорожьем и использовали для этого зажигательные снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Запорожская область. Мирное украинское село, обстрелянное российскими зажигательными боеприпасами", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что на видео не видно ни одного украинского военного объекта.

"Это нарушение Протокола III Конвенции о конкретных видах обычного оружия и жалкая попытка отомстить со стороны проигравших", - добавили в Минобороны.

Напомним, что в ночь на среду, 26 октября, оккупанты обстреляли Орехов и село Преображенка Запорожской области реактивными системами залпового огня с зажигательными боеприпасами. Два человека погибли, один получил ранения.

Российские военные ночью обстреляли Гуляйполе Запорожской области. В результате удара погибла гражданская.

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