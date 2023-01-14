Россияне обстреляли село под Запорожьем зажигательными снарядами (видео)

"Запорожская область. Мирное украинское село, обстрелянное российскими зажигательными боеприпасами", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что на видео не видно ни одного украинского военного объекта.

"Это нарушение Протокола III Конвенции о конкретных видах обычного оружия и жалкая попытка отомстить со стороны проигравших", - добавили в Минобороны.