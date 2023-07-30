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Россияне утром ударили по Волчанску Харьковской области, есть пострадавший

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Воскресенье 30 июля 2023 13:47
Россияне утром ударили по Волчанску Харьковской области, есть пострадавший Фото: россияне утром ударили по Волчанску Харьковской области, есть пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром обстреляли Волчанск Харьковской области. Ранения получил 84-летний гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 30 июля около 8:00 российские военные совершили минометный обстрел города Волчанск. Поврежден жилой дом. Получил ранения 84-летний мирный житель", - пишет пресс-служба.
Россияне утром ударили по Волчанску Харьковской области, есть пострадавший

Фото: россияне утром ударили по Волчанску Харьковской области, пострадавший (t.me/prokuratura_kharkiv/)

Следственно-прокурорская группа задокументировала последствия вражеского обстрела. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

К примеру, недавно враг обстрелял Купянский район региона. В результате получили ранения пять человек.

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