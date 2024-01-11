Россияне обстреляли село в Херсонской области: погиб мужчина

Российские террористы в четверг, 11 января, в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела села Ивановка погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Россияне убили жителя Ивановки. В результате вражеских обстрелов в населенном пункте уничтожен один из жилых домов", - написал Прокудин.

По его словам, из-под завалов дома спасатели достали тело погибшего мужчины. В настоящее время его личность устанавливается.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, вчера россияне в очередной раз атаковали территорию Херсонской области. Удар пришелся по Новодмитровке, в результате чего один житель был ранен.

6 января военные РФ также обстреляли Херсонскую область. В результате обстрела два несовершеннолетних брата получили ранения.

Также 4 января русские войска обстреляли село Станислав Херсонской области. Из-за атаки в населенном пункте исчез свет. Два человека ранены, один человек погиб. Кроме того, в этот день оккупанты ударили по Новотягинке. Из-за обстрела ранения получила 52-летняя женщина.