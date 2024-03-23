Россияне обстреляли село в Харьковской области под Волчанском, есть погибший

В ОВА проинформировали, что происшествие было сегодня утром около 10:00.

"В результате вражеских артиллерийских обстрелов в Чугуевском районе погиб 72-летний мужчина", - говорится в публикации.

Также в Харьковской областной прокуратуре рассказали, что в населенном пункте были повреждены жилые дома.

Кроме того, добавили в прокуратуре, вчера оккупанты обстреляли из артиллерии село Глушковка Купянского района, в результате чего получили повреждения частные домовладения.

Также в пятницу вечером под ударом был Купянск - там, предварительно, произошел один взрыв из-за сброса боеприпаса с FPV-дрона, и был поврежден частный жилой дом.

В прокуратуре опубликовали фото последствий вражеских обстрелов по населённым пунктам в Харьковской области.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области практически ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Кроме того, в Купянском районе идут боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, захватившие в начале полномасштабного вторжения. Ситуация в этом направлении сложная.

Как сообщалось, 16 марта российский дрон-камикадзе ударил по селу Казачья Лопань под Харьковом. Был поврежден объект критической инфраструктуры.

Добавим, что недавно под Волчанском медпункт попал под вражеский обстрел, в результате чего были ранены фельдшер и водитель "скорой".